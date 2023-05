Cambia la viabilità in viale Togliatti

Al via il cantiere per la sistemazione di piazza della Pace a Sovigliana cantiere che comporta per oggi e domani modifiche alla viabilità: Divieto di sosta in viale Togliatti, dal civico 180, direzione Vinci fino a via Leonardo da Vinci all’altezza del civico 14, dalle 10 alle 20 di oggi e in via Leonardo da Vinci direzione Empoli, dal civico 23 fino a viale Togliatti all’altezza del parcheggio della casa del Popolo, dalle 8 alle 16 di domani. Divieto di transito in viale Togliatti, dal civico 180, direzione Vinci, fino a via Leonardo da Vinci all’altezza del civico 14, dalle 10.30 alle 20 di oggi e divieto di transito in via Leonardo da Vinci direzione Empoli, dal civico 23, fino a viale Togliatti all’altezza del parcheggio della casa del Popolo, dalle 8 alle 16 di domani. Sarà comunque garantita in caso di urgenza, emergenza e soccorso l’immediata transitabilità della strada da parte dei veicoli di soccorso, emergenza e polizia.