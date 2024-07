Calendario, è conto alla rovescia. Oggi svelato il cammino azzurro

Oggi sarà svelato il calendario della Serie A 2024-25, in diretta a partire dalle 12 sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube e sito internet) e su Radio Tv Serie A con RDS, che anche quest’anno vedrà un’asimmetria nella sequenza delle gare del girone di ritorno rispetto a quello di andata (minimo 8 le giornate che devono intercorrere tra una sfida e l’altra contro la medesima squadra). Tra i criteri adottati per la sua stesura ce ne sono due che riguardano anche l’Empoli. Il primo è riferito all’alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta con la Fiorentina, così come succede per le due squadre di Milano, Torino e Roma. L’altro è relativo proprio al derby con i viola, che non potrà essere programmato tanto alla prima quanto all’ultima giornata e neppure nell’unico turno infrasettimanale previsto per la decima giornata. Così come nel passato torneo, poi, non ci sarà la sosta invernale con le squadre in campo anche nel weekend del 22 e 29 dicembre e del 5 gennaio. Le uniche soste saranno quindi le quattro previste per la nazionali l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 23 marzo.

Per quanto riguarda ogni giornata il menù prevede l’ormai consueto ‘spezzatino’ con una gara al venerdì, tre al sabato, quattro alla domenica e una al lunedì. La Coppa Italia prenderà il via il 4 agosto (turno preliminare), mentre l’Empoli esordirà nei trentaduesimi nel weekend del 10 e 11 agosto. Mercoledì 25 settembre poi si giocheranno i sedicesimi, mercoledì 4 e 18 dicembre gli ottavi, il 5 e 26 febbraio i quarti, il 2 (andata) e 23 aprile (ritorno) le semifinali e il 14 maggio 2025 la finalissima a Roma.