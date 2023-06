Caffè Centofiori, 18 anni e una raccolta fondi

Il Caffè Centofiori diventa "maggiorenne". E come ogni diciottesimo che rispetti, sarà festa grande a Montelupo domani. Era il 5 giugno del 2005 quando Pino Libonati "alzava la serranda" partendo come piccolo bar di paese con pochi dipendenti ma tanta ambizione. La crescita esponenziale ha portato lo staff a quadruplicarsi, "da quattro dipendenti, oggi siamo 15 - dice Libonati - La festa la organizziamo per ringraziare chi ci è stato vicino e ha creduto in noi in tutti questi anni". Il "diciottesimo" dell’attività si terrà nell’ambiente appena inaugurato, il nuovo dehor di viale Centofiori dove sarà offerto un aperitivo e dove, a partire dalle 18, si terrà uno spettacolo teatrale. Sul "palco" il gruppo teatrale "L’altra storia". Ma non è tutto. Per lasciare un segno tangibile, il caffè lancia anche un’iniziativa solidale. "Chi vorrà, potrà fare un’offerta libera. Stiamo organizzando una raccolta fondi per restaurare un’opera contenuta nella cappella di Villa Mannelli a Fibbiana".