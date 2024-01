Cade durante una battuta di caccia, soccorso dai vigili del fuoco

Certaldo (Firenze), 13 gennaio 2023 – E’ caduto durante una battuta di caccia e per questo è stato soccorso dai vigili del fuoco. E’ accaduto intorno alle 13 di oggi in via di Megognano, nel comune di Certaldo in zona San Donnino.

In supporto ai sanitari del 118 sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino. Il cacciatore è caduto durante la battuta e si è infortunato: è stato trasportato in zona sicura per il trasferimento in ospedale.