Caditoie e fognature ostruite "Non viene tagliata nemmeno l’erba Ci vorrebbe più manutenzione"

In questi giorni in cui un’eccezionale ondata di maltempo sta flagellando l’Italia, con disagi ed allagamenti in diverse regioni, vittime e migliaia di sfollati in Emilia Romagna, è alta l’attenzione alla manutenzione di caditoie e fognature. Ogni volta è la stessa storia. Le precipitazioni particolarmente intense, qualora si verificassero anche in zona, potrebbero non essere “ricevute“ dalle griglie a terra, molte delle quali già intasate. Fioccano le segnalazioni. A sollevare il problema, stavolta, sono alcuni residenti di via del Castello a Capraia Fiorentina. "In questo momento in cui imperversa il maltempo e gli allagamenti creano ingenti danni, volevamo fare presente la nostra situazione – dicono le famiglie dal borgo medievale, zona castello – I tombini delle fognature che dovrebbero raccogliere l’acqua sono pieni fino alla grata, di terra e detriti. Questo accade perché non viene mai fatta la manutenzione, tantomeno la pulitura. Non solo in via del Castello ma anche in altre strade del borgo. Da troppo tempo ormai non passa nessuno neppure a tagliare l’erba".

E basta fare due passi per Capraia alta per verificare quanto segnalato dai residenti. I segni di una mancata manutenzione sono evidenti, le caditoie necessitano di essere ripulite. La rimozione di foglie, terra, plastica, rami, carta e di tutto il materiale accumulato finito nelle griglie potrebbe provocare ostruzione. I vicoli sono ricoperti di vegetazione, ai bordi e non solo. Escono piante dai tombini. "Un aspetto critico, questo – lamentano i residenti – e al quale stare particolarmente attenti, per evitare possibili allagamenti o ristagni di acqua. Quando le piogge sono più consistenti, infatti, via del Castello si trasforma in un fiume. Non aspettiamo il prossimo allagamento per intervenire".

L’Sos, dunque, è stato lanciato ed il messaggio è diretto all’amministrazione comunale. "Un borgo del Settecento come quello in cui viviamo dovrebbe esser conservato e manutenuto a dovere. Non è questa l’attenzione che ci aspettiamo dall’amministrazione comunale. Non possiamo non considerare i danni che le piogge stanno facendo in questo periodo".

