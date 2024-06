Cade da cavallo, grave un ragazzo di 15 anni

Una passeggiata a cavallo in una mattinata baciata dal sole ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un ragazzo che stava trascorrendo qualche ora all’aria aperta a Camaioni, a Montelupo Fiorentino. All’improvviso, verso mezzogiorno, la caduta con il 15enne che, secondo quanto appreso, ha riportato un trauma spinale importante, tale da richiedere l’intervento immediata dell’ambulanza della Pubblica Assistenza. I sanitari, dopo averlo stabilizzato, hanno deciso di trasportarlo in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi. Secondo quanto si apprende il quindicenne non sarebbe in pericolo di vita, ma verrà sottoposto ad ulteriori esami di approfondimento per monitorare la situazione. Intanto sono in corso di accertamento anche le cause dell’incidente che avrebbe potuto avere conseguenze anche più gravi.