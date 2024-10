Caccia al tesoro tra cultura ed enigmi

Fantasia, voglia di stare insieme e una serie di indizi da risolvere. Questi gli ingredienti della caccia ai tesori arancioni di Certaldo, un’opportunità di immergersi nella cultura locale e ascoltare le storie e le leggende narrate dagli abitanti del borgo caro a Boccaccio.

L’appuntamento è per domenica prossima al palazzo Pretorio in Certaldo Alto, punto di partenza per la caccia al tesoro che durerà indicativamente un’ora e potrà essere svolta dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.

L’iniziativa, organizzata da Touring Club Italia Bandiere Arancioni, si terrà contemporaneamente in 100 borghi Bandiera Arancione, ognuno con la sua storia e bellezza unica. Si concorre formando la propria squadra con un massimo di sei persone, mentre non ci sono limiti per la partecipazione di bambini fino a sei anni. Per prenotarsi è sufficiente compilare il form sul sito www.touringclub.it nella sezione apposita degli eventi relativa alla caccia al tesoro. Poi basterà scegliere un nome divertente per la propria squadra e il gioco è fatto. Tutte le squadre che completeranno il percorso riceveranno un dono speciale, simbolo del territorio. Con la partecipazione all’iniziativa si può sostenere con una donazione i progetti del Touring Club Italiano per la tutela e la promozione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.