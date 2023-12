Burger King a Fucecchio, l’attacco di Morelli (M5S):: "Credo sia un passo indietro per il nostro territorio"

L’apertura del Burger King a Fucecchio non piace a tutti. Fabrizia Morelli, consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle attacca: "Siamo sicuri che aprire numerosi supermercati a pochi metri di distanza, multinazionali e fast food possa effettivamente arricchire la società di Fucecchio? – scrive in una nota –. A mio parere, questo, altro non è che un passo indietro verso l’ambiente, la salute della comunità e i diritti animali". "Questo – spiega Morelli, tra l’altro attivista animalista – potrebbe sembrare una buona novità per il nostro paese, ma purtroppo non tutto ciò che è proficuo da un punto di vista economico coincide sempre con l’etico". Burger King a Fucecchio è arrivato dov’era prima un piccolo supermercato monomarca sulla circonvallazione, lungo la Strada provinciale 11, nel tratto compreso tra la rotatoria sulla 436 via Pistoiese e la Provinciale Francesca bis.