Bruno Bongi protagonista alla Montanelli

Prende il via oggi pomeriggio alle ore 17.30 la rassegna "Scrittori a km zero", ciclo di incontri con gli scrittori locali organizzato e ospitata dalla biblioteca Indro Montanelli di Fucecchio. Il primo dei quattro eventi fissati vedrà protagonista Bruno Bongi (nella foto), che presenterà il suo libro "Anno Domini 1367". Toscana centrale, seconda metà del XIV secolo. Alcuni fatti sconvolgono la vita degli abitanti di un piccolo comune. Colpito nel profondo, frate Elia si dedica alla ricerca della verità. Spinto da questo bisogno, verrà a conoscenza di alcuni aspetti alquanto oscuri della sua piccola comunità. Bruno Bongi vive a San Miniato, ma è fucecchiese doc e lavora nel settore informatico. Dal 2000, però, ha iniziato ad occuparsi attivamente anche di teatro. Fa parte infatti di una piccola compagnia teatrale, con cui ha portato in scena le due cene con delitto da lui stesso scritte. Nell’occasione l’autore dialogherà con il dottor Giacomo Forte del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 17 marzo con Marco Incardona e il suo volume "Ad un certo punto dell’Arno". Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 0571 268229 o scrivere una email all’indirizzo [email protected]