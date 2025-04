Braccio incastrato nel rullo. Operaio ferito durante l’attività di manutenzione

EMPOLI

Incidente sul lavoro nello stabilimento Sammontana in via Tosco Romagnola a Empoli. È accaduto ieri mattina intorno alle 11 e ha coinvolto un operaio di 51 anni impegnato in un’attività di manutenzione. Da quanto appreso l’uomo stava verificando la buona efficienza di una delle macchine presenti nella nota azienda produttrice di gelati quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto ferito. Il braccio destro gli è rimasto incastrato in un rullo. L’operaio ha riportato delle fratture all’arto. È stato subito soccorso da alcuni colleghi che hanno chiamato il 118. Sul posto la centrale operativa ha inviato l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Empoli. Oltre ai soccorsi sono interventi carabinieri e personale della Medicina del Lavoro dell’Asl Toscana Centro. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Erano stati allertati anche i vigili del fuoco per liberare l’arto dal macchinario, ma all’arrivo della squadra l’uomo era già stato preso in carico dai sanitari.

Sammontana, con una nota ha comunicato, "che l’incidente è avvenuto a macchinari fermi in stato di manutenzione periodica. L’incidente ha coinvolto uno dei due operai che stavano svolgendo le operazioni di manutenzione. Sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi al ferito e sono state avviate le opportune verifiche per individuare le dinamiche dell’infortunio". L’azienda aggiunge che "sta attivamente collaborando con le Autorità competenti per agevolare e supportare gli accertamenti come disposto dalle rigorose procedure di sicurezza e salute sul posto di lavoro di cui Sammontana è dotata. Sammontana, che da sempre ritiene la sicurezza e il benessere dei propri dipendenti valori fondanti del proprio operato, esprime la propria vicinanza al collega, augurando una positiva e rapida risoluzione dell’infortunio".

Ieri nella Giornata mondiale sulla salute e sicurezza sul lavoro la Toscana ha vissuto ore drammatiche per più infortuni avvenuti nell’arco della mattinata. Oltre a quello capitato alla Sammontana un lavoratore di 59 anni ha perso la vita in una cava di marmo a Carrara. Mentre a Pisa un lavoratore di 66 anni è stato colto da un infarto. "È triste e doloroso essere costretti ad assistere a nuovi incidenti – ha commentato Enrico Sostegni, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Sanità – La Regione Toscana ha stanziano ulteriori risorse per tutelare salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per finanziare percorsi di formazione aggiuntiva. Evidentemente non basta ancora e molto si può fare per migliorare le condizioni di lavoro e la salute di lavoratrici e lavoratori".

Irene Puccioni