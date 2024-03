Boom di sanzioni non pagate: "Bisogna fare chiarezza"

Il Comune di Montelupo in vetta alla classifica delle sanzioni per infrazioni al codice della strada non pagate per il 2021, per una cifra pari a un milione e 400mila euro, ha destato apprensione nel gruppo consiliare Montelupo nel cuore-Centro destra per Montelupo. "Abbiamo chiesto al sindaco – spiega il consigliere comunale Daniele Bagnai –, il quale ci risponderà avvalendosi dei dati forniti dal comando territoriale visto che il servizio è gestito direttamente dall’Unione dei comuni, che ci venga indicata la tipologia delle sanzioni comminate, perché l’ingente importo, per quanto tenga sicuramente conto della maggiorazione dovuta agli interessi di mora e al decorso dei termini per l’attivazione della procedura di recupero del credito, fa supporre che in valore assoluto ci sia un forte contributo da rilevazioni degli autovelox, piuttosto che semplici divieti di sosta. La nostra è un’esigenza di mera trasparenza – conclude Bagnai – che necessita di essere portata a conoscenza tramite i canali istituzionali, anche perché l’annualità di riferimento era ancora a traffico limitato negli spostamenti, a causa della pandemia".