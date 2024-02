Bimbo lasciato sul bus. C’è l’interrogazione

La vicenda del bambino di tre anni dimenticato per quasi due ore sul pulmino parcheggiato continua a far riflettere e a far discutere, anche sul fronte politico. Una storia a lieto fine grazie alla prontezza del piccolino che ha chiesto aiuto suonando il clacson e all’intervento di una passante.

Sul tema interviene anche la Lega con i propri consiglieri pronti a depositeranno a breve, "un’interrogazione urgente al sindaco Paolo Campinoti – si slegge in una nota diffusa ieri alla stampa dai vertici regionali – proprio per approfondire la vicenda del bambino “dimenticato”, per conoscere tutti i dettagli della vicenda e accettare di chi siano le eventuali responsabilità". Per i leghisti l’episodio impone una riflessione sul tema sicurezza.