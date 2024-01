Bilancio di previsione. Tasse: nessun aumento. Risorse per scuola e centro storico

Nessun aumento di tasse locali, timone dritto sulla scuola. L’approvazione del bilancio di previsione avvenuta nel consiglio comunale di Montelupo (due contrari) conferma quanto già trapelato nelle scorse settimane. Appunto: nessun incremento delle tasse "nonostante l’inflazione a quasi il 6 per cento e l’aumento dei costi delle materie prime". E ciò a fronte di livello dei servizi invariato, quindi situazione positiva come spiegato dal vicesindaco Simone Londi. Ciò che però arriva in prima istanza è l’onda lunga degli investimenti sulla scuola, avviata nell’ormai lontano 2008: si tratta dei lavori per la realizzazione del terzo lotto della scuola "Margherita Hack" (3.495.000 euro, è il completamento della Scuola del Parco tra San Quirico e l’Ambrogiana) e per l’adeguamento antisismico della scuola "Baccio da Montelupo" per oltre 485.000 euro. Proseguiranno poi altri interventi importanti realizzati grazie ai fondi Pnrr, come il recupero della Ex Fanciullacci (3.200.000 euro). Intanto, stanno per partire i lavori per adeguare il distretto sanitario di viale Cento Fiori (quello con stile in parte mediorientale arabesco) alla nuova Casa della comunità. Si tratta di un intervento realizzato dalla Asl con fondi Pnrr, ma al quale il Comune ha dato un grande contributo in termini progettuali.

C’è poi un capitolo che intreccia scuola, nel senso di potenzialità didattiche, cultura e sociale: prosegue difatti il percorso che dovrebbe portare alla realizzazione del "Parco culturale", un sistema di centri di e luoghi di produzione culturale pubblici e privati. In questo senso riveste un ruolo di particolare importanza il rafforzamento del ruolo Centro ceramico sperimentale. I prossimi interventi riguarderanno la scalinata davanti al Museo della Ceramica con un’opera progettata dall’artista Ugo la Pietra e il suggestivo lungo Pesa (anche questi interventi sono realizzati in parte grazie a finanziamenti regionali). A proposito, il camminamento tra il Molino dell’Elmi e piazza della Libertà lungo il fiume si conferma tra i punti più caratteristici del centro storico, meritevole di attenzione.

A proposito di centro storico: la grande riqualificazione avvenuta in trent’anni, dai primi ’90 ad oggi, si scontra con reiterate situazioni di crisi: nel corso del 2023 è stata realizzata un’attività di analisi del settore e di confronto con i proprietari di fondi finalizzata a individuare possibili linee di sviluppo per un settore - appunto come rileva la giunta Masetti - oggettivamente in crisi. Sono state individuate le iniziative volte a rivitalizzare il centro, ma anche ad attrarre attività idonee e che rispondano alle richieste del mercato. Il risultato della prima parte del progetto sarà presentato nei prossimi giorni per poi avviare immediatamente dopo la fase operativa.

Andrea Ciappi