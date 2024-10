Bilancio di fine stagione per la piscina, incremento del 26 per cento

Estate da caldo record, e ‘mare del Chianti’ da affluenza record: la piscina Il Molino, nel verde fondovalle del Virginio, ha chiuso l’estate 2024 con un importante aumento di ingressi rispetto all’anno precedente. Il Comune di Montespertoli parla di più 26% rispetto al 2023. Nel dettaglio; giugno 2024: 1.858 ingressi, con un incremento del 66% rispetto ai 1.119 ingressi di giugno 2023; luglio: 6.356 ingressi, con un aumento del 16,6% rispetto ai 5.449 ingressi di luglio 2023; agosto: 5.549 ingressi, con una crescita del 35% rispetto ai 4.108 ingressi di agosto 2023. "La piscina in questi anni è andata incontro ad importanti lavori di ammodernamento", fanno sapere a commento del bilancio di fine stagione dalla stessa amministrazione montespertolese. La si raggiunge agevolmente anche da Firenze, Scandicci e San Casciano, quindi ha pubblico anche extra Montespertoli. Affollati i finesettimana.

Dal Comune si esprime soddisfazione per i risultati ottenuti e per la risposta positiva da parte degli utenti. "Siamo molto orgogliosi di questi numeri – ha affermato l’assessore allo sport, Paolo Vignozzi (nella foto) –. La piscina Il Molino è ormai un punto di riferimento per chi cerca relax, sport e divertimento in un ambiente sicuro, accogliente e a contatto con la natura. Negli ultimi anni, abbiamo effettuato importanti interventi migliorativi: abbiamo ripristinato il telo della piscina principale, realizzato una nuova vasca dedicata ai più piccoli e installato giochi all’aperto per i bambini. I numeri ci confermano la bontà dell’investimento e il nostro impegno, insieme a quello dei gestori che ringrazio per il buon lavoro svolto, continuerà per migliorarsi". Le famiglie sono state difatti le principali protagoniste della stagione, tanti i turisti del Chianti. Previsti ulteriori miglioramenti e iniziative per rendere la struttura sempre più attrattiva.

Intanto, come ogni anno per i mesi invernali, il Comune ha attivato insieme ad ‘Aquatempra’ i corsi di nuoto per bambini alla piscina Fiammetta di Certaldo garantendo il servizio di trasporto tramite il pulmino. Il primo corso è in partenza. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Servizi alla Persona al numero 0571600230.

Andrea Ciappi