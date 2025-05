Bicincittà 2025 a Empoli: successo per la mobilità sostenibile

Circa un centinaio di persone in totale, un terzo dei quali bambini e giovanissimi, hanno colorato le strade del centro di Empoli (e di Sovigliana a Vinci) partecipando ieri mattina all’edizione 2025 di "Bicincittà". E’ il primo numero che balza agli occhi in merito alla trentasettesima edizione della manifestazione nazionale Uisp che coinvolge decine di centri urbani in tutta Italia.

Per quel che riguarda Empoli, la "biciclettata" di sette chilometri è partita alle ore 10 da via Matteotti (dopo il ritrovo fissato per le 9.30): i partecipanti erano invitati a indossare una maglietta ad hoc colorata per animare la città e affermare il diritto ad una mobilità sostenibile.

"L’evento in questione è incentrato sul diritto a questo tipo di mobilità – ha detto Arianna Poggi, presidente Uisp Empolese Valdelsa, ricordando gli obiettivi dell’iniziativa – che permette alle persone di vivere e valorizzare i luoghi che abitano nel rispetto dell’ambiente. Poco prima della partenza sono stati consegnati gadget dell’evento ad ogni partecipante, a ricordo della manifestazione".

Il gruppo degli aderenti all’iniziativa, dopo aver attraversato il centro storico, ha raggiunto il ponte De Gasperi per poi transitare sul territorio del comune di Vinci: i partecipanti sono infatti passati da Sovigliana per poi giungere, attraverso il ponte Calamandrei, la Vela Margherita Hack, nella frazione di Avane a Empoli.

All’arrivo, con il supporto dell’associazione "Noi Da Grandi", era stato allestito all’interno della Vela Margherita Hack un punto ristoro per i giovanissimi ciclisti ed i loro accompagnatori. Alla rassegna hanno infine preso parte anche il vicesindaco di Empoli Nedo Mennuti e l’assessore di Vinci alla mobilità Giulio Vezzosi.

"Che bilancio tracciamo dell’iniziativa di quest’anno? Sicuramente positivo, iniziando dal numero dei partecipanti all’iniziativa – ha aggiunto Poggi, presidente Uisp Empolese Valdelsa – riteniamo in ogni caso che sia fondamentale promuovere educazione ambientale, cultura urbana e mobilità sostenibile a misura dei cittadini. In quest’ottica, spostarsi in bicicletta in una piccola città pianeggiante come Empoli consente di risparmiare tempo e soldi, ma soprattutto di inquinare di meno. Ma utilizzare la bicicletta significa anche scegliere il movimento come corretto stile di vita per mantenersi in forma facendo una semplice attività quotidiana".

Giovanni Fiorentino