Bene la fiera a Riva del Garda

Bene la prima fiera della calzatura del 2025. Expo Riva Schuh & Gardabags ha chiuso registrando 9 mila presenze da circa 100 Paesi, in linea con lo scorso anno. La più importante fiera internazionale dedicata alle produzioni di volume di calzature, borse e accessori moda che si è svolta a Riva del Garda ha riscontrato una soddisfazione superiore alle attese da parte dei 1.100 espositori da 36 Paesi e un’ottima partecipazione ai 19 eventi organizzati per favorire il business. La manifestazione ha spento i riflettori su un’edizione molto positiva, seppur in un complicato contesto di mercato. L’importante Fiera continua a offrire ottime occasioni di business, facendo incontrare domanda e offerta sui più importanti mercati internazionali e sulle innovazioni dedicate al retail. Per il settore i risultati, anche in termini di presenze, sono molto importanti.