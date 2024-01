Beat Festival. Il primo ospite è Fulminacci

EMPOLI

Agosto è ancora lontano, ma sta già prendendo forma il calendario della decima edizione del Beat Festival, manifestazione diventata ormai punto di riferimento dell’estate toscana, organizzata dall’associazione Beat 15. La prima data ufficiale è venerdì 30 agosto, quando farà ritorno sul palco principale del parco di Serravalle Fulminacci, uno dei cantautori più ispirati del panorama musicale italiana. Nell’estate del 2019, infatti, proprio a Empoli il cantautore romano classe 1997 presentò il suo album d’esordio, la Vita Veramente. Fulminacci è un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce “La Vita Veramente”, l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. A seguire vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. A questi si aggiunge anche il Premio Pivi – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”. Nel 2021 partecipa alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella” (certificato Disco D’Oro da Fimi/GfK Italia), a cui segue l’uscita del suo secondo album, “Tante Care Cose” (certificato oro).

Tutto esaurito per la maggior parte dei club dove fa tappa il suo “Tante care cose e altri successi tour”, raccogliendo tantissimo entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Per tutta l’estate l’artista porta la sua musica sui palchi dei principali festival estivi. Nel 2023 torna con i singoli “Tutto inutile”, “Ragù”, “Simile”; Filippo Leroy, contenuti nel terzo lavoro in studio dell’artista “Infinito +1“, uscito a novembre e a cui si va ad aggiungere il singolo “+1“; in questo mese, accompagnato da un video dal forte impatto emotivo. Sono già in vendita i biglietti su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Nelle prossime settimane saranno poi comunicate le date ufficiali del Festival e tutto il cast dell’edizione 2024.