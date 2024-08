“Beat“, che la festa abbia inizio. Dai Marlene Kuntz a Fulminacci

Nove edizioni alle spalle, otto serate tutte da vivere, 130mila presenze (quelle dello scorso anno) da bissare e, se possibile, da superare. Ma soprattutto un parco che si veste a festa, pronto ad accogliere musica e cultura. Ecco, in breve, i numeri del “Beat Festival“. Mancano poco più di 24 ore al debutto dell’edizione 2024, la manifestazione avrà inizio domani alle 18 da Serravalle per proseguire fino a domenica. Dopo una breve pausa riprenderà da giovedì 4 per concludersi domenica 7. Organizzato dall’associazione “Beat 15“, patrocinato dal Comune di Empoli e realizzato con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze, il “Beat“ è ormai un marchio di fabbrica dell’estate empolese.

La formula vincente? Musica, ottimo cibo e divertimento. Si balla a ritmo di rock nella serata inaugurale: protagonista della festa di partenza saranno i Marlene Kuntz che celebreranno i 30 anni dalla pubblicazione dell’album cult Catartica. Ad aprire la serata, gli Animaux Formidables. Avanti venerdì 30 con Fulminacci, al cantautore romano il compito di illuminare il palco con un live carico di emozione. Prima di lui, spazio a Mazzariello. È un weekend vivace e dinamico, il prossimo. Sabato 31 il parco si trasformerà nella casa dell’hip hop con il progetto “Art in the Park“. Dalla mattina fino a tarda notte ci si potrà muovere nell’area writers per apprezzare i lavori di street artists provenienti da tutta Italia. Un’iniziativa che tutela l’arte di strada in tutte le sue sfaccettature, valorizzando il mondo della street art e discipline come graffiti, pittura, breakdance, canto freestyle, ma anche rap, funky e soul. Al culmine della serata, il concerto ad ingresso gratuito di Ensi e Nerone.

La prima settimana di “Beat“ si chiuderà domenica con un mix di musica e poesia. C’è attesa per Gio Evan, artista poliedrico, scrittore e filosofo, umorista e performer. Il cantautore e artista di strada porterà a Empoli “Moksa Bar“, un vero lido itinerante, uno spettacolo che vive nelle ambientazioni estive (ad aprire il live, Jamax e i Legno). E’ ancora musica da mercoledì 4 con il Teenage Dream Party. Dopo il grande successo registrato nel 2023 torna il party che fa impazzire i giovani di tutta Europa. Musica, karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High school musical e i duetti di Camp rock, per tornare a quelle atmosfere che anni fa ci hanno fatto emozionare. Gusti diversi, generi diversi. Nella serata successiva l’area del Main Stage sarà la casa del rap romantico di Nayt mentre venerdì 6, via con la macchina del tempo: si torna nei mitici anni ’90. Musica e ricordi si intrecciano nella grande serata ad ingresso gratuito Nostalgia 90 per rivivere i successi pop e dance di un decennio davvero indimenticabile. Infine, sabato 7 la chiusura affidata al rap di Silent Bob e Sick Budd.

I biglietti (disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, Vivaticket, Dice e Ticketsms) stanno già andando a ruba. Main Stage a parte, le altre aree come quelle dedicate ai djset in collaborazione con Ottobit saranno a libero accesso. Ogni sera si potranno fare acquisti al market, concedersi una birra artigianale tra le migliori ’made in Empoli’ e cenare nell’area gastronomica con i truck dello street food provenienti da tutta Italia.