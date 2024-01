Bastoni fermo ai box per almeno un mese

Brutte notizie per Simone Bastoni che potrebbe rimanere out per circa un mese. Questa è la sensazione dopo il comunicato ufficiale della società che scrive che il calciatore "uscito durante l’ultima gara con il Cagliari, ha evidenziato una lesione di medio/basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro". Intanto ieri pomeriggio la squadra è tornata in campo per preparare la sfida di domenica contro il Milan. Per l’attacco è sicura la presenza di Caputo dal primo minuto e dall’inizio ci sarà pure Tommaso Baldanzi pronto a essere rilanciato da Andreazzoli dall’inizio. Nelle ultime tre gare è stato utilizzato soltanto per 14’ contro il Torino, 28’ con la Lazio ed è rimasto in panchina per l’intera sfida in Sardegna. Con il Milan però rientrerà fra gli undici. Sarà da valutare Fazzini nelle prossime ore, mentre continua il lavoro a parte di Bereszynski. Cacace invece sarà out per squalificato.