Barriere architettoniche: "Tanto ancora da fare. Ecco le sfide del futuro"

EMPOLI

Un convegno per fare il punto su quanto è stato fatto e quanto ancora c’è da fare per abbattere tutte le barriere che una persona con disabilità ancora oggi deve affrontare. E’ quello organizzato, per sabato alle 11 nella a Palazzo Pretorio a Empoli, in piazza Farinata degli Uberti, dal dipartimento provinciale Equità sociale e disabilità di Fratelli d’Italia Firenze, in collaborazione con il Coordinamento provinciale di FdI Frienze. "Il convegno – spiega il responsabile del dipartimento provinciale Equità sociale e disabilità di Fratelli d’Italia Firenze, Isacco Cantini – vuole offrire una piattaforma per esplorare le tematiche sulle disabilità e promuovere il dialogo tra diverse parti. Durante la prima parte saranno evidenziate le sfide principali che ancora persistono e che quotidianamente vengono affrontate dalle persone con disabilità in ambito dell’accessibilità fisica e digitale, nonché nel campo della salute e del benessere e del turismo. Interverranno Francesco Palmigiani, responsabile dipartimento regionale FdI Turismo e a Marco Becattini, presidente dell’associazione Liberamente Abile".

"Purtroppo – aggiunge il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Empoli, Francesca Peccianti. – siamo ancora lontani dall’abbattimento totale delle barriere architettoniche. Nella seconda parte del convegno parleremmo anche delle strategie future che Fratelli d’Italia ha intenzione di promuovere per attuare progetti più efficaci e inclusivi anche in ambito di trasporti, turismo e sociosanitario, e lo faremmo insieme ai consiglieri regionali Francesco Torselli, capogruppo FdI in consiglio regionale, Diego Petrucci, membro della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali, Alessandro Capecchi, membro della Commissione regionale Infrastrutture e Trasporti. Ci saranno poi Alberto Torregiani, responsabile nazionale FdI del Dipartimento Equità sociale e Disabilità a fare le conclusioni".