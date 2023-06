Barman, chef o receptionist C’è bisogno di tante figure

Anche a stagione iniziata, le aziende del settore turistico hanno fame di personale. Sul portale jobintourism.it, sono oltre un migliaio gli annunci che riguardano la Toscana. Tra questi, il gruppo MyMaitò, per le proprie strutture storiche Maitò1960 e MaitòBeach di Forte dei Marmi, ricerca barman, chef de rang, commis de rang, sommelier. Per i ruoli a contatto con il pubblico è requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese. E’ offerto inquadramento come da contratto nazionale di settore, vitto e alloggio in staff house. Ricerca personale anche l’hotel di lusso Precise tale poggio alla sala, alle porte di Montepulciano, che seleziona, tra gli altri, receptionist, addetto alle prenotazioni, animatrice per bambini, cameriere ai piani e camerieri di sala. Sempre in provincia di Siena, ma in questo caso a Montalcino, numerose sono le posizioni aperte del Castello di Velona: housekeeping, manutentore, maitre, chef de rang, chef de partie, food&beverage manager, facchino, estetista, tra le altre. Per gran parte delle mansioni è richiesta esperienza.