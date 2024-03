Bando alloggi popolari. Ecco come fare ricorso

Alloggi popolari: ecco un’opportunità per chi vive nell’Empolese Valdelsa. Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative al bando per l’assegnazione degli alloggi Erp di proprietà dei Comuni del circondario Empolese Valdelsa. Gli elenchi, visibili fino al 20 marzo, sono consultabili tramite il numero di protocollo della propria domanda sul sito web dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa. Gli interessati potranno ricevere informazioni sulle graduatorie, contattando lo Sportello sociale del proprio Comune di residenza. I richiedenti (sia ammessi che esclusi) potranno avanzare eventuale e motivato ricorso al presidente della Commissione tecnica per la casa entro il giorno 20 marzo all’ufficio protocollo; con raccomandata postale o tramite Pec a: [email protected].