Bambini a teatro. Arriva ’Il gatto senza stivali’

Tutto pronto al Minimal Teatro di Empoli per il primo spettacolo di "Dire Fare Teatrare", rassegna a cura della compagnia empolese Giallo Mare e dedicata ai piccoli spettatori e alle loro famiglie tra le più longeve della Toscana e non solo. Quella che si aprirà domani alle 15.30 (in replica alle 17.30) sarà infatti la trentottesima edizione. La rappresentazione di apertura è la produzione della compagnia Alcuni Teatro Sant’Anna di Treviso, dal titolo "Il Gatto senza stivali". Tratto dalla fiaba di Perrault, lo spettacolo inizia nel modo tradizionale. Un vecchio mugnaio lasciò in eredità ai tre figli i suoi beni: a Ginone il mulino, a Gino l’asino e a Ginetto, il più giovane, un gatto. Il furbo felino convinse il nuovo padrone a comprargli un cappello e un paio di stivali, in questo modo avrebbe fatto la sua fortuna (età consigliata da tre a nove anni). "Lo spettacolo vive del coinvolgimento diretto del pubblico che ritma i tempi della narrazione anche intervenendo con suggerimenti e danze – spiegano gli autori –. Con questa curiosa reinterpretazione della fiaba vogliamo fornire un preciso stimolo all’utilizzo della creatività, che va cercata ovunque perché si può nascondere sotto anche le più piccole cose". Si prosegue domenica 27 ottobre con la produzione di Giallo Mare Minimal Teatro liberamente ispirata ad alcune filastrocche di Gianni Rodari, "L’omino dei sogni e delle nuvole" di Renzo Boldrini, mentre domenica 3 novembre spazio a Vania Pucci con "Ape Pina", altra produzione firmata Giallo Mare. La seconda domenica di novembre, invece, l’appuntamento è con la compagnia Prometeo di Bolzano, che porterà in scena "Brillantina", mentre sette giorni più tardi toccherà a Matuta Teatro, compagnia laziale, presentare "il Piccolo Principe", un classico assoluto del teatro per i più giovani. Infine, a chiudere il programma domenica 24 novembre sarà il Teatro del Drago di Ravenna con "Trecce Rosse", uno spettacolo incentrato su uno dei personaggi simbolo della letteratura dell’infanzia.