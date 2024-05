Azienda del vetro offre contratto a un ingegnere

Si ricerca ingegnere o tecnico per assistenza tecnica da inserire nell’organico di grande azienda nel settore del vetro di Empoli. La figura ricoprirà diverse mansioni, tra cui coordinamento della produzione, rapporti con clienti in relazione agli aspetti tecnici del prodotto e della qualità. Per accedere alla posizione la figura deve avere una laurea in ingegneria o titolo di studio in conseguimento. Inoltre è richiesta una buona conoscenza e padronanza dell’inglese. Offerto contratto a tempo determinato in modalità full time. È necessario che il candidato sia propenso e disponibile a compiere trasferte, anche prolungate, per compiere formazione nella sede dell’azienda situata al nord Italia. Non è richiesta partita Iva. Meglio se il candidato ha la patente B e un’auto propria per raggiungere il luogo di lavoro in autonomia. Per candidarsi accedere al portale di Toscana Lavoro entro il 12 maggio.