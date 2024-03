Autovelox vandalizzato a Montespertoli. Ma nel frattempo ne arrivano altri due

Montespertoli, 15 marzo 2024 – Due nuovi rilevatori di velocità, installati sulla Strada Provinciale 80, che sostituiranno quelli attualmente presenti nella zona e non attivi. È la novità che porterà in dote l’intervento di messa in sicurezza e mobilità dolce in corso ad Anselmo, non appena il cantiere sarà concluso.

"Nei mesi scorsi avevamo chiesto alla prefettura di valutare la possibilità di installare due nuovi rilevatori – ha fatto sapere il sindaco Alessio Mugnaini – l’obiettivo è quello di tutelare ulteriormente l’utenza, soprattutto i pedoni, intervenendo così su un tratto di strada già in passato rivelatasi teatro di incidenti". Nei giorni scorsi è quindi arrivato l’ok sia dal prefetto che dalla Città Metropolitana di Firenze, per ragioni di competenza: i nuovi apparecchi sostituiranno i due di fatto dismessi in quanto non più conformi alle norme vigenti. Saranno fissati uno per senso di marcia, su una strada con limite fissato a 50 km/h.

Servirà tuttavia del tempo prima della loro effettiva entrata in funzione: prima è infatti necessario che si concluda l’operazione da circa 700mila euro in corso sulla frazione di Anselmo per la mitigazione del traffico e la realizzazione dei nuovi marciapiedi. Sono stati dunque già realizzati da tempo i camminamenti che collegano la località Fornace alla pista pedonale, con la pista che avrà inoltre una colorazione rossa per essere distinta dal piano stradale e sarà separata dallo stesso da una staccionata in acciaio.

"I lavori del secondo lotto stanno proseguendo e sono ormai quasi ultimati – ha confermato il primo cittadino – restano gli interventi relativi alla segnaletica, che dovrebbero essere completati a breve". L’auspicio dell’amministrazione è che il lavoro in questione possa essere ultimato nei giorni successivi alla Pasqua, nella migliore delle ipotesi. A cantiere finito, ci sarà l’ulteriore coinvolgimento della polizia municipale anche per il collaudo degli autovelox. I nuovi strumenti dovrebbero quindi essere perfettamente funzionanti e pronti ad immortalare gli eventuali trasgressori nel giro di qualche mese, probabilmente dalla prossima estate.

Va detto che, diversamente da altri contesti comunali, a Montespertoli non si sono se non altro visti emuli di "Fleximan", il vandalo che nelle scorse settimane tagliava con il flessibile i pali di sostegno dei autovelox. Atti di vandalismo ai danni delle postazioni velox non sono tuttavia mancati nemmeno sul territorio montespertolese negli ultimi anni, con l’ultimo che si sarebbe concretizzato di recente nell’area del circolo di Ortimino. Quelli ancora presenti sono box che svolgono ad oggi perlopiù funzione di deterrenza. Per un quadro che dovrebbe tuttavia cambiare (relativamente) a breve: gli automobilisti sono avvisati.