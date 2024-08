Autovelox, pronti al via: "Nessuno è irregolare"

"Non ci sono autovelox irregolari sul territorio dell’Unione. E prima dell’entrata in funzione definitiva dei nuovi rilevatori di velocità di Montespertoli e Montelupo la cittadinanza verrà informata". Parola del neo-presidente dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, Alessio Mugnaini, che ha così fatto il punto su una questione tornata d’attualità in tutta Italia nei giorni scorsi. Da quando cioè la procura di Cosenza ha chiesto e ottenuto il sequestro di un determinato modello di rilevatori di velocità in uso a diversi Comuni italiani, perché non omologati così come previsto dal codice della strada. Tutti gli apparecchi presenti sulle vie del circondario sono quindi in regola. Ecco, ma quanti sono in tutto quelli attivi? Allo stato attuale, il conto dei velox ’fissi’ si ferma a tre unità: uno a Stabbia, uno sul territorio di Vinci e uno a Montelupo. Apparecchi che, nel primo semestre di quest’anno, hanno elevato un totale di sanzioni per eccesso di velocità di poco inferiore a 166mila euro. Ma la polizia municipale può verificare che gli utenti della strada rispettino i limiti di velocità anche con appostamenti e l’impiego del telelaser: un apparecchio che può essere utilizzato solo in presenza di una pattuglia, per le contestazioni immediate. E che ha se non altro il pregio della mobilità: la municipale ha attualmente in dotazione cinque telelaser, che vengono utilizzati a turno nei vari territori dei Comuni dell’Unione. Tornando ai velox, il numero è tuttavia destinato ad aumentare nelle prossime settimane: da un lato c’è quello posizionato la scorsa primavera sulla SS67, a Montelupo, non ancora in funzione a tutti gli effetti, a quanto pare.

Stesso discorso per i due installati nei mesi scorsi sulla strada provinciale 80 a Montespertoli, rientrando nell’operazione di riqualificazione della frazione di Anselmo (uno per senso di marcia, su una strada con limite fissato a 50 km/h): gli apparecchi sono da tempo in grado di registrare eventuali violazioni, ma non possono ancora sanzionare effettivamente i contravventori perché la fase di collaudo non è ancora terminata. Il via libera di Metrocittà e prefetto è tuttavia atteso a giorni e già dal prossimo mese i velox in questione potrebbero elevare sanzioni. Gli automobilisti, insomma, sono avvisati.

Giovanni Fiorentino