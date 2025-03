Auto rubata . Ritrovata a Spicchio

La sera era parcheggiata sotto casa, in via Attavanti. La mattina seguente non c’era più. Sparita nel nulla e ritrovata in poche ore grazie a un tam-tam sui social. Un bruttissimo risveglio per i proprietari della Fiat Panda bianca, vecchio modello, derubati di uno dei loro più cari ricordi. "E’ un’auto con quasi nessun valore economico – precisa Elisa Viani – ma è l’auto che abbiamo usato per il nostro matrimonio quindi con un grande valore affettivo". La vettura, infatti, è stata personalizzata dalla coppia rendendola ben riconoscibile. Sulla carrozzeria sono riportate delle margherite, sulle portiere laterali sono state riprodotte delle montagne e la rosa dei venti, mentre sul portellone compare la scritta “Elettrica 100%“. L’auto da Castelfiorentino è stata ritrovata a Spicchio.

i.p.