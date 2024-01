Auto abbatte un varco della Ztl, immediati i lavori di ripristino

I lavori dopo partiti immediatamente, spiega l’amministrazione comunale, dopo che lunedì nel tardo pomeriggio un veicolo ha urtato e abbattuto, inavvertitamente, un palo del varco Ztl tra via Lamarmora, corso Matteotti e via Trieste. Da ieri mattina gli operai del Comune di Fucecchio sono a lavoro per rimuovere l’ostacolo, ripristinare le condizioni di completa sicurezza della viabilità e verificare il danno subito.

Trattandosi di strumentazione tecnologica, la riparazione non potrà essere immediata, occorreranno prima le opportune verifiche di funzionamento e, nel caso, anche la sostituzione del display luminoso che indica l’apertura e la chiusura del varco. Per questo motivo – fa sapere l’amministrazione comunale – l’accesso alla Ztl da Via Lamarmora sarà momentaneamente libero. Il Comune di Fucecchio, in caso di guasto irreparabile, darà immediato avvio alle procedure per la sostituzione della strumentazione.

C. B.