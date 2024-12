"Aumenta il costo di ingresso ai Musei e Palazzo Pretorio non è finito"

"Poche risorse a disposizione e nessun serio progetto di marketing territoriale". Sono le accuse che i consiglieri comunali di Più Certaldo hanno rivolto all’amministrazione, nel motivare il parere contrario espresso dinanzi al bilancio di previsione 2025 – 2027 presentato ed approvato in consiglio comunale nella seduta dello scorso sabato. Il sindaco Giovani Campatelli aveva indicato fra i punti positivi il buon esito del tentativo di non aumentare la pressione fiscale nonostante "la necessità di fare fronte ai minori trasferimenti statali previsti dal governo nella Legge di stabilità ed all’aumento dei prezzi dovuti all’inflazione", oltre al miglioramento sismico della scuola media Boccaccio, il secondo lotto della ristrutturazione della Piscina Fiammetta, la messa a punto dell’illuminazione artistica a Certaldo Alto, il secondo lotto del lavoro di restauro e riqualificazione di "Casa Boccaccio" e l’efficientamento energetico della primaria Carducci.

L’opposizione non nasconde i dubbi: se la consigliera di Più Certaldo Silvia Nogara si è detta perplessa circa la mancanza di fonti di finanziamento certe sul secondo lotto della piscina, il capogruppo Pardo Cellini ha posto l’accento su una serie ulteriori di fattori. "Aumenta il costo dei musei a Certaldo Alto, sebbene non sia stato ancora reso fruibile per intero il Palazzo Pretorio – ha detto - proprio la necessità di eseguire alcuni interventi di ristrutturazione fu il motivo che portò la giunta a deliberare il prezzo ridotto del biglietto: adesso dovremmo aspettarci un ulteriore aumento quando dalla prossima primavera saranno approntati i lavori in Casa Boccaccio. Abbiamo inoltre contezza di ampi margini di miglioramento sulla qualità dei servizi erogati: per questo motivo chiediamo di introdurre sistemi di rilevazione della qualità percepita dall’utente, così da avere dati utili alla programmazione dei servizi pubblici. E modulare i costi per gli investimenti".