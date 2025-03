Aule e laboratori ko. Al Pontormo e Ferraris danni enormi e disagi: "Tanto lavoro da fare"

di Irene PuccioniEMPOLIBanchi, sedie, computer, strumentazione tecnologica con il primo prezioso intervento di vigili de fuoco, Croce Rossa e Protezione, che hanno liberato aule e laboratori dall’acqua, sono riemersi fradici e inutilizzabili dalle aule e laboratori. Al liceo “Pontormo“, sede di via Sanzio, il bilancio dei danni causati dal nubifragio dello scorso fine settimana è pesantissimo. "Non ancora, purtroppo, si possono stimare i danni, ma sono tanti e il materiale sciupato è molto costoso", spiega la dirigente, Filomena Palmesano. Le otto aule del piano terra restano chiuse e nei laboratori informatici è difficile poter dire quando far tornare gli studenti a svolgere l’attività. Il server interno ieri è stato ripristinato, ma la rete internet continuava ad andare a singhiozzo. Anche oggi l’orario d’ingresso per le classi ’sfollate’ subirà variazioni. "Grazie a tutti i collaboratori scolastici, ai professori, ai tecnici dei vari laboratori e alle squadre della Protezione Civile siamo riusciti a sistemare il grosso, ma i danni sono notevoli e il lavoro da fare è ancora tanto, ma si farà", chiosa la preside.

Danni enormi anche alla vicina sede del “Ferraris“ dove per tutta la settimana rimarranno Interdetti agli studenti tutti i locali al piano terreno. A rimanere allagati sono stati i laboratori dove in alcuni casi il livello dell’acqua è arrivato ad un metro e mezzo. Anche il centro cottura di via Bonistallo continua a rimanere inagibile dopo gli allagamenti, ma da oggi termina il periodo di sospensione del servizio di refezione scolastica per le scuole d’infanzia e le primarie. Il servizio sarà garantito tramite la preparazione affidata a una ditta esterna. Tuttavia ci sono alcune eccezioni: il servizio mensa per la scuola secondaria Busoni non sarà effettuato. Non saranno fornite le colazioni presso le scuole dell’infanzia, pertanto i genitori dovranno provvedere autonomamente.

Nelle ore più difficili la catena della solidarietà si è fatta più forte. Doriano Pinzani, fondatore della storica macelleria Pinzani a Ponzano, pesantemente colpita dai danni causati dal maltempo dello scorso fine settimana, ci tiene a ringraziare tutti i giovani che si sono prodigati nell’aiutare lui e i suoi nipoti, come così la Misericordia, la Protezione Civile e il sindaco Alessio Mantellassi, per il sostegno dato alla famiglia Pinzani. "Il ringraziamento – spiega Doriano Pinzani – arriva da parte del condominio e, ovviamente, della macelleria". Rringraziamenti anche agli uomini e alle donne della protezione civile che hanno in questi giorni ’alloggiato’ nella palestra della scuola secondaria di primo grado “Busoni“. Ieri una rappresentanza di alunne e alunni della scuola, accompagnata dal professor Giglioli, ha salutato e ringraziato tutti gli operatori e le operatrici. "Ancora grazie da parte di tutti noi per quanto fatto per la nostra città".