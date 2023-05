Auguri ad Anna e Mauro Oggi festeggiano i 50 anni di matrimonio

EMPOLI

“Un anniversario di matrimonio è la celebrazione di amore, fiducia, collaborazione, tolleranza e tenacia. L’ordine varia a seconda degli anni (Paul Sweeney)“. È con questa citazione del politico scozzese, che il figlio Alessandro fa gli auguri ai propri genitori per il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio. Alle felicitazioni per le nozze d’oro, che Mauro Lupi e Anna Giachi festeggeranno proprio oggi si uniscono anche Cristiano, Simona, Cristina, Martina, Lorenzo e Carlotta. Un traguardo alquanto significativo per una coppia che dal giorno del primo sì ha continuato ad affrontare la vita a braccetto, con il sostegno di amici e familiari. Anche tutta la nostra redazione fa le più sincere congratulazioni a Mauro Lupi ed Anna Giachi per la gioia di una vita trascorsa insieme.