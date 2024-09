Attrice derubata, trovati i ladri. Ripresi dalle telecamere del bar. Facevano spese con la sua carta

EMPOLI

Le avevano rubato la borsa in zona stazione mentre stava aspettando la sorella che scendesse dal treno e con la sua carta di credito il ladro aveva pure fatto spesa in bar di Empoli. La vittima, l’attrice Francesca Bertocchini, 34 anni, originaria di Ponsacco, aveva provato da sola a mettersi sulle tracce del malvivente ’fiutando’ la traccia della notifica arrivata sul suo telefono cellulare della carta strusciata nell’attività commerciale di piazza della Vittoria. Era entrata nel bar, aveva chiesto dell’uomo che aveva utilizzato il suo bancomat, ma la persona non c’era già più. Le aveva tentate tutte quella sera dello scorso 3 agosto: aveva frugato dentro i cestini e i cassonetti, chiesto informazioni e si era pure avventurata nei luoghi più ’nascosti’ della stazione pur di ritrovare i suoi effetti personali. Ma quella borsa non è più saltata fuori. A distanza di oltre un mese, ecco la svolta. I carabinieri della Compagnia di Empoli sono riusciuti a individuare gli autori di quel furto. Si tratta di due cittadini georgiani, un 50enne e un 35enne, senza fissa dimora, con precedenti specifici per rati contro il patrimonio. Approfittando di un momento di distrazione della donna in attesa dell’arrivo in treno, le avevano asportato la borsa dall’auto. Uno dei due, dopo pochi minuti dal furto, aveva effettuato un pagamento con la carta di credito in un bar in piazza della Vittoria e in questo modo era stato ripreso dal sistema di videosorveglianza del negozio. I successivi accertamenti hanno permesso di notare gli stessi soggetti aggirarsi nel centro di Empoli e sottoporli a controllo. I due indagati dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dai contanti, oltre che della violazione della normativa in materia di immigrazione.

Ma non è tutto. I militari della compagnia di Empoli nelle ultime settimane hanno arrestato anche un 42enne cinese evaso dalla misura cautelare degli arresti domiciliari; hanno inoltre denunciato in stato di libertà un 25enne nigeriano trovato in possesso di 7,2 grammi di marijuana suddivisi in dosi. Lo stesso straniero, gravato da altri precedenti di polizia e proveniente dalla provincia di Siena, è stato immediatamente allontanato con foglio di via obbligatorio dal comune di Empoli per la durata di quattro anni. E ancora un 27enne nigeriano e un 32enne marocchino sono stati denunciati per la violazione della normativa sull’immigrazione, poiché irregolari sul territorio nazionale; mentre tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Firenze quali assuntori di stupefacenti. Anche in questo caso, nei confronti di uno degli interessati è stato possibile adottare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Empoli per la durata di quattro anni.

i.p.