Attori disabili e normodotati sulla scena, il laboratorio è inclusivo

Tra le attività formative al nuovo teatro Pacini (laboratori finali il 29 aprile) c’è il progetto US - #UniversiSolidali, che vede il Teatrino dei Fondi in prima linea sul tema dell’inclusione, con il contributo di Fondazione CR Firenze, nell’ambito del bando Social Crowdfunders 6, all’interno di Siamosolidali, in collaborazione con Feel Crowd. Un gruppo misto di giovani, disabili e normodotati, si confrontano sul palcoscenico, tra teatro, musica e danza, all’insegna della creatività. Tutti i ragazzi, dai 12 anni in su, sono invitati a intraprendere un viaggio alla scoperta di sé e dell’altro in un clima di collaborazione e condivisione. Il percorso prevede contemporaneamente incontri nelle scuole secondarie di primo grado del Comune dove gli studenti stanno prendendo confidenza con il teatro."Anche questo bellissimo progetto – commenta il sindaco Alessio Spinelli – ci conferma che avvicinarsi al teatro non è semplicemente un bel modo di trascorrere del tempo libero".