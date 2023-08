Assistenza sanitaria a Montespertoli: Siglato un patto all'avanguardia

Tanti turisti sono tornati ad ammirare le bellezze del Chianti e della Valdelsa. E se alcuni di loro hanno urgenti ed impreviste necessità sanitarie? A Montespertoli si è trovata la soluzione per assistenza interventi rapidi, in virtù dell’accordo appena siglato tra Comune e Rete ‘Pas’ Pubbliche Assistenze Sanità – Centri Medici del Non-Profit. Si tratta del primo sistema di assistenza ambulatoriale diagnostica nato in Toscana, ad opera di queste Pubbliche Assistenze: Humanitas Firenze, Humanitas Firenze Nord, Croce Azzurra Pontassieve e Humanitas Scandicci; inoltre come soci partner sono presenti anche appunto la Croce d’Oro di Montespertoli, l’Associazione di Volontariato Grevignana e la Pubblica assistenza di Montelupo Fiorentino. Questo è il quadro di un servizio molto prezioso, come si può ben capire. Il Comune di Montespertoli, attraverso l’Ufficio Informazioni Turistiche, si impegna a dare informazioni circa le attività, gli orari, i servizi e i professionisti operanti presso l’ambulatorio ‘Pas’ in viale Risorgimento 46: vi sono la distribuzione di materiale cartaceo presso la propria sede e la diffusione di materiale informativo a mezzo email ai propri contatti registrati; ‘Pas’ Empolese si impegna a rispondere alle istanze provenienti da ‘Apt’ Montespertoli nella prima seduta libera del professionista sanitario competente; qualora il professionista di una disciplina interessata fosse presente nel poliambulatorio al momento della richiesta, ‘Pas’ si impegna a far visitare il turista nella sessione stessa compatibilmente con la complessità organizzativa che ne deriva. ‘Pas’ da parte sua si impegna a praticare tariffe agevolate ai turisti ospitati sul territorio di Montespertoli e a darne comunicazione al Comune. E’ stato il sindaco, Alessio Mugnaini, in persona a firmare il protocollo che porta Montespertoli all’avanguardia nell’assistenza sanitaria ai turisti. Il provvedimento oltretutto - come si precisa - non comporta oneri a carico di nessuno degli ‘attori’ in campo. Una buona luce sulla sanità locale. In particolare, nel contesto dell’intesa, e visti gli ‘attori’ sottolineati in partenza, a Montespertoli assume particolare rilievo l’operato della Pubblica Assistenza Croce d’Oro.

Andrea Ciappi