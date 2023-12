Assistenza alle persone con disabilità: ecco progetti e servizi

Orientare le famiglie sui servizi e i progetti presenti sul territorio rivolti alle persone con disabilità. L’appuntamento, per celebrare la giornata internazionale delle persone con disabilità, è previsto per mercoledì 13 dicembre alle 17.30 alla Fondazione I Care di Fucecchio. "L’iniziativa - spiega il vicesindaco Emma Donnini - nasce dalla voglia di diffondere la cultura dell’inclusione. Ci confronteremo sul mondo della scuola, sulle iniziative extrascolastiche e sulle prospettive future". Durante l’incontro verranno presentati i servizi messi a disposizione dagli enti pubblici, a partire dal contributo economico per le gravi disabilità e dal sostegno alla domiciliarità. Interverrà Alessandra Nardini, assessore regionale alle pari opportunità. Il pomeriggio prosegue poi con il racconto dei servizi e dei progetti realizzati dal terzo settore. L’incontro vuole essere un’occasione per rinsaldare il dialogo tra le famiglie, la scuola, le istituzioni e le organizzazioni del terzo settore.