Assessore alla legalità: "La proposta avanza"

Prosegue e raccoglie proseliti la proposta di Marco Cordone (segretario della Lega Salvini Fucecchio e consigliere comunale), di istituire presso l’amministrazione comunale un assessorato alla sicurezza e legalità. Alla proposta, informa lo stesso Cordone, ha aderito anche il Comitato Dalla Parte di Abele, iniziativa privata, nata più di venti anni fa per dare voce a tutte quelle vittime della criminalità, troppo spesso dimenticate e non tutelate che chiedono giustizia e non vendetta. E chiosa lo stesso dirigente della Lega che è anche il figlio di una vittima della criminalità: "Il fatto che la nostra proposta di istituire un’assessorato alla sicurezza sia sostenuta anche dal Comitato Dalla Parte di Abele, dimostra che la nostra è un’iniziativa importante per tutti i cittadini, perché la Sicurezza è un bene primario per tutti, partendo soprattutto dal presupposto che non c’è Libertà senza sicurezza".