Tenta di sfondare la porta del pub, i proprietari si barricano dentro. Ferito uno di loro

Empoli (Firenze), 7 maggio 2025 – Costretti a barricarsi all’interno del pub per circa un’ora, con un uomo armato di catena che ha tentato in tutti i modi di sfondare la porta ed entrare. Accade ad Empoli in un noto locale di piazza Guido Guerra, già assaltato in passato dallo stesso soggetto.

L’uomo, intorno alle 2 di notte, si è presentato all’ingresso. In precedenza aveva danneggiato anche le vetrate di alcuni uffici adiacenti il pub. Da quanto appreso l'aggressore, noto alle forze dell'ordine, aveva creato già problemi in passato e i proprietari lo avevano denunciato avviando un processo in tribunale contro di lui.

Ieri si è ripresentato nel locale in stato di alterazione psicofisica e sarebbe stato invitato ad andare via, scatenando però la sua reazione violenta. I due proprietari e una addetta si sono quindi barricati all'interno del pub chiamando le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta solo un'ambulanza. Lo staff è rimasto al sicuro finché l'uomo non si è allontanato. Uno dei proprietari ha riportato una lieve ferita ad un occhio.

Non è la prima volta che nella zona si verificano episodi di una certa gravità. Nello scorso mese di novembre un uomo inseguito da alcuni aggressori si barricò all’interno del locale. Fuori dal pub c’erano altri quattro nordafricani che lo volevano assalire. E iniziarono a lanciare oggetti attraverso le fessure del cancello: pietre, bottiglie di vetro e tutto quello che trovavano a terra. Una dipendente del locale venne raggiunta da una scheggia di vetro e finì al pronto soccorso dove rimediò tre punti di sutura alla mano. Gli aggressori fuggirono prima dell’arrivo della polizia, mentre l’uomo che si era barricato dentro al locale venne portato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe per curare la ferita alla gamba che, secondo le prime valutazioni, furono causate dalla lama di un coltello.