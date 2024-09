“Aspettando Calambur 2025“: "Superate le più alte ambizioni"

Il Vicario ha vinto nei giochi riservati ai bambini, mentre l’Alberone ha trionfato nei giochi per i ragazzi. Questo il verdetto emesso dalla “Festa dei Rioni – Aspettando Calambur 2025“, andata in archivio pochi giorni fa al borgo di Certaldo Alto. Una manifestazione a cura dell’Associazione Culturale Elitropia, con il supporto dei rioni si I’ Mulino, Le Fonti, L’Alberone, Il Vicario e La Canonica, il patrocinio dell’Associazione Toscana Rievocazioni Storiche e con la collaborazione del Comune di Certaldo. Ad aprire il pomeriggio di festa, il corteo storico partito da piazza della Libertà, guidato da musici e sbandieratori della contrada fucecchiese di San Pierino, per poi cedere il passo ai giochi dei bambini e dei ragazzi che hanno animato piazza Santissima Annunziata nei giochi delle pagnotte e delle cipolle di Certaldo. Sfide disputate alla presenza del sindaco Giovanni Campatelli e dell’assessore alla cultura Clara Conforti, fra i figuranti del corteo storico. E a chiudere l’evento, la "fiaccolata storica" dei figuranti da Palazzo Pretorio a piazza della Libertà, con la partecipazione dei cittadini di Certaldo. "La Festa dei Rioni, quest’anno più che mai, è stata un momento pensato per i giovanissimi. In un’edizione straordinaria, modificata alla luce del cantiere di riqualificazione del centro urbano – ha concluso – dal corteo storico alla presentazione dei rioni fino ai giochi in piazza Santissima Annunziata e alla fiaccolata conclusiva. Ci tengo a ringraziare chi si impegna tutto l’anno per portare avanti questo evento. E voglio fare i complimenti a tutti i bambini e le bambine, ai ragazzi e alle ragazze che hanno giocato. Il Vicario è il primo vincitore dei giochi dei bambini, L’Alberone dei giochi dei ragazzi, ma la vittoria è di tutti coloro che hanno contribuito a questa grande festa certaldese".