Arte e ambiente si uniscono a Villanuova

EMPOLI

Si chiama “Avantgarden“ ed è un laboratorio artistico intriso di colore e contaminazione. Avanguardia e ambiente si fondono nella mostra proposta da un collettivo di artisti locali a Villanuova, in via Sottopoggio per San Donato a Empoli. Al civico 78, a due passi dal “bunker” artistico che ha visto nascere, crescere e sbocciare i “Bnkr44”, giovanissimo collettivo emergente che quest’anno è arrivato addirittura a calcare il palco di Sanremo, dalle 15 alle 19 – a ingresso libero – si potranno apprezzare dipinti, illustrazioni, fotografie, video ed idee. L’arte, insomma, in tutte le sue forme.

Esposte le opere di Azzurro Elettrico Fluido, Margherita Licciardi, Rosa Gabriella Miranda, Nettare, Allegra Stagi, Ginevra Billo e Duccio Caponi. “Avantgarden Expo Home Exhibition“ prende forma in un luogo fantastico, uno spazio verde e idilliaco, che unisce passato e futuro. Una sorta di giardino dell’Eden proiettato al futuro, abitato da creature colorate provenienti da diverse galassie.

Un’esperienza artistica originale, tutta da vivere. C’è tempo fino a stasera per immergersi in questa dimensione particolare. Un viaggio intimo ed interiore in un luogo “nascosto” accessibile e aperto a tutti; per dare libera espressione a tutte le creature che popolano l’universo.

Y.C.