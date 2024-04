Arte Comica. Uno spettacolo sulle emozioni

CASTELFIORENTINO

Tirare fuori Iil bambino che è in ogni spettatore. Questo l’obiettivo dello spettacolo “Magine-toi (Immagina!)“ di e con Julien Cottereau, per la regia di Erwan Daouphars con la collaborazione artistica di Fane Desrues, che sarà portato in scena stasera alle 21 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, in occasione della nona edizione del Festival dell’Arte Comica, promosso da Teatro C’Art. Dapprima una goccia d’acqua che cade, poi dei passi che si avvicinano, e lo spettacolo può cominciare. Tra rumori e fischi, irrompe sulla scena uno strambo personaggio, tra Buster Keaton e un Pinocchio cresciuto troppo velocemente. Gentile e naïf, con i suoi pantaloni troppo corti e un buffo cappello, l’artista francese, appena scopre di essere osservato dal pubblico, inizia a spazzare il palco. Nessun allestimento scenico, né effetti speciali e tantomeno oggetti di scena, perché, se ha bisogno di qualcosa, la inventa. Con grazia e semplicità, il “Piccolo Principe del mimo”’ dà vita ad un mondo di mostri e principesse, di tenerezza ed emozioni. Uno spettacolo delicato e visionario che celebra la gioia e la meraviglia dell’essere bambini. Una performance che tira fuori il bambino che è in ognuno di noi. Esponente di rilievo del “nuovo circo” francese, Julien Cottereau dal 1994 entra a far parte del Cirque du soleil fino al 2005, in tour mondiale con lo spettacolo Saltimbanco in cui interpreta Eddy, mimo solista clown. Come nella migliore tradizione circense “Immagina!” è uno spettacolo tout public, una nuova occasione per vivere insieme grandi e dolci emozioni. Julien Cottereau viene scoperto nel 1994 dal Cirque du Soleil mentre si esibisce per le strade di Parigi ed entra a far parte del circo più famoso del mondo, in tour mondiale fino al 2005, con lo spettacolo “Saltimbanco”, in cui interpreta Eddy, mimo solista clown. Parallelamente, nel 2002 fonda “Clown senza frontiere”, associazione non governativa che organizza spettacoli in tutto il mondo per i bambini vittime di guerra e povertà. In Francia, questo moderno Arlecchino, meglio conosciuto come Eddy the Clown, ha ottenuto i più importanti riconoscimenti teatrali.