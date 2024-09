Arte a Certaldo . Carla Bedini è protagonista

Sarà l’artista Carla Bedini la protagonista dell’ultima tappa della rassegna "CertaldoArte24", promossa dal Comune di Certaldo con il patrocino del Consiglio Regionale della Toscana. Domani alle 17.30 a Palazzo Pretorio si terrà infatti l’inaugurazione della sua mostra "Spostare lo sguardo", che resterà visitabile nel borgo medievale natio di Giovanni Boccaccio fino al prossimo 12 gennaio. Saranno circa quaranta le opere esposte, a raccontare l’artista e il suo cammino peculiare.

Come si legge nel testo critico presente nel catalogo della mostra (disponibile al bookshop di Palazzo Pretorio), a cura di Manuela Composti, "Protetta, non isolata lavora e ama Carla Bedini. Arrivata alla pittura per sentieri solitari riesce a distillare l’eco lontano di un sentire comune alla nostra cultura occidentale, con una visione lucidamente contemporanea e attuale. Le opere di Carla Bedini emanano cultura; profumano di grazia pur affrontando tematiche importanti; suggeriscono equilibrio e amore per la vita mentre pungolano alla riflessione... Non urlano… Invitano a spostare lo sguardo".

Al termine dell’inaugurazione, sarà possibile accedere alla mostra gratuitamente. Nei giorni successivi, invece, il costo del biglietto, che consente l’ingresso a Palazzo Pretorio e al Museo Casa Boccaccio, sarà di cinque euro intero e quattro euro ridotto. L’orario di visita della mostra sarà tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 fino al 31 ottobre. A partire dal mese di novembre, con l’avvio dell’orario invernale, l’esposizione resterà invece aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì (giorno di chiusura il martedì) e dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 il sabato e la domenica. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 0571 661219. La mostra è curata da Maxela e Manuela Composti con il coordinamento e il progetto di allestimento di Exponent, in collaborazione con la Galleria Ca’ di Fra’ e la Galleria d’Arte Nozzoli.