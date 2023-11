Arriva “Note d’autunno“. Sei concerti di classica firmati ’Il Contrappunto’

EMPOLI

Una nuova stagione di musica classica è ormai alle porte. Con il doppio appuntamento di venerdì e domenica prossimi, infatti, prende il via “Note d’autunno”, la rassegna concertistica promossa dall’Associazione Il Contrappunto, guidata dai maestri Damiano Tognetti e Andrea Mura. Nata a Empoli, l’Associazione mira a sensibilizzare la cittadinanza nei confronti del mondo della disabilità, con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla creazione di spazi inclusivi, alla produzione della musica come veicolo per favorire la coesione, la sensibilità e la solidarietà. Da Busoni a Puccini, passando per Mozart, Tchaikovsky e molti altri big della musica classica attraverso l’esecuzione di grandi talenti del panorama concertistico attuale. Insomma, un’esperienza completa e coinvolgente, dalle melodie immortali di Mozart e le magnifiche composizioni sinfoniche di Bach, fino alle tradizionali musiche natalizie al Concerto di Capodanno, nel centenario della scomparsa di Ferruccio Busoni e Giacomo Puccini. Tra gli ospiti più attesi si segnalano i direttori Massimiliano Caldi e Giancarlo De Lorenzo, il pianista Congyu Wang e il clarinettista Carlo Franceschi.

Per quanto riguarda il programma si parte venerdì alle 21, nella chiesa di Santa Maria a Ripa proprio con Congyu Wang al pianoforte e l’Orchestra Il Contrappunto diretta da Massimiliano Caldi, che proporranno Journal de deuil (C.A. Landini), Concerto n.23 in la maggiore (W.A. Mozart) e Serenata per archi in do maggiore op. 48 (P.I. Tchaikovsky). Domenica alle 16 nella Collegiata di Sant’Andrea, toccherà invece all’Orchestra Sinfonica di Sanremo, Corale Santa Cecilia, laboratorio corale del Centro Busoni, maestro del coro Simone Faraoni, insieme a Albertina Del Bo’ (soprano), Serena Veccari (contralto), Nico Franchini (tenore), Franco Rios Castro (basso) e Giancarlo De Lorenzo (direttore). Verrà eseguito il Requiem in re minore, per soli, coro e orchestra (W.A. Mozart). Il primo dicembre alle 21 si torna alla Chiesa di Santa Maria a Ripa con l’Orchestra Il Contrappunto e Carlo Franceschi (clarinetto e direttore) per un concerto dedicato a Echo per clarinetto e archi op.244 (T. Procaccini), Divertimento in re maggiore (W.A.Mozart) e Serenata n.1 per archi in mi maggiore. op.22 (A.Dvorak). Il 22 dicembre, alle 21, la Collegiata di Sant’Andrea ospiterà l’Orchestra Il Contrappunto, la Corale santa Cecilia, Simone Faraoni (maestro del coro) e Andrea Mura (direttore) con i brani di J.S.Bach, W.A.Mozart e le musiche tradizionali natalizie.

Poi sabato 23 dicembre alle 19.30, di nuovo nella chiesa di Santa Maria a Ripa, si terrà il Concerto di Natale con Quartetto di Ottoni e Organo della Cattedrale di San Miniato. Ad aprire il nuovo anno, il primo gennaio alle 17, sarà invece il Concerto di Capodanno al Palazzo delle Esposizioni (ingresso a pagamento) con Maila Fulignati (soprano), Giorgio Casciarri (tenore), Carlo Morini (baritono), Orchestra Il Contrappunto e Corale Santa Cecilia, oltre al maestro del coro Simone Faraoni e il direttore Massimiliano Caldi. A parte quest’ultimo evento, tutti gli altri concerti sono a ingresso gratuito.