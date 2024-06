Arriva la regina delle sigle dei ’cartoni’

EMPOLI

Ultime due serate al parco di Serravalle per la prima edizione del Jump festival. Si parte oggi alle 17.30 con un laboratorio per bambini e l’apertura del raduna del Panda Club, mentre alle 18 inizia la serata musicale con Lorenzo Fiaschi Dj, seguito alle 19 dalla Capsule Cartoon Cover band. La grande chiusura di stasera alle 21, dopo lo spettacolo led delle 20, sarà affidato a Cristina D’Avena (nella foto). La famosa cantante bolognese, regina delle sigle dei cartoni animati, farà fare ai partecipanti un vero e proprio tuffo nel passato. Uno spettacolo per grandi e piccoli.

Domani, invece, il pomeriggio sarà aperto dallo show di magia di Tommago, a partire dalle 17.30, insieme ad un raduno dell’Abarth Club Firenze. Dalle 19, poi, saranno Lorenzo della Volpe e Davide Bianucci a far ballare tutti i presenti dalle loro consolle. Infine, alle 21 spazio al live show più grande d’Italia "Voglio tornare negli anni ‘90". Ad animare il palco un frontman/cantante con un dj, simpatiche mascotte, ballerine ed effetti speciali, per due ore non stop con le migliori hit degli anni Novanta: Eiffel 65, Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, etc… Un format in grado di regalare emozioni e trasmettere energia, che ha registrato il tutto esaurito in piazze, discoteche, feste e parchi divertimenti. Sia oggi che domani, dalle 18 apriranno anche i vari stand gastronomici.