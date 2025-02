Arriva la festa del “Castello di favole“

CASTELFIORENTINO“Castello di favole“. Questo il nome del Carnevale itinerante di Castelfiorentino, che domani alle 15 prenderà il via da piazza Kennedy per sfociare in piazza Gramsci dopo aver percorso le principali vie e piazze del Centro Commerciale Naturale (via Bovio, via Volontari del Sangue, via Garibaldi, Arco della Costa, via Testaferrata, corso Matteotti). Lungo il tragitto sono disseminate ben otto postazioni interattive, dove i bambini potranno assistere alle performance dei personaggi ispirati dal mondo Disney (ma non solo) e magari provare qualche gioco a tema. Presso ciascuna postazione, i bambini potranno inoltre depositare un loro disegno, per partecipare a un’estrazione finale. Al termine della sfilata, poi, in piazza Gramsci si svolgerà un grande gioco a squadre, la festosa guerra con i coriandoli e le stelle filanti in cui l’unico divieto sarà quello di non poter utilizzare le bombolette a gas, così da salvaguardare l’ambiente. Inoltre si terrà l’estrazione dei disegni, con un omaggio per i più fortunati. Da Cenerentola alla Bella addormentata nel bosco. Da Biancaneve a La Bella e la Bestia. E poi il Mago di Oz, la Spada nella Roccia e tanti altri personaggi fantastici animeranno il pomeriggio di domenica prossima a Castelfiorentino, che in caso di maltempo sarà rinviato alla domenica successiva 2 marzo, con lo stesso programma.