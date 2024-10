Arriva la capolista. La questura dà l’ok alla curva nord ovest . Ma scoppia la polemica

Alla fine l’ok della Questura di Firenze è arrivato. Così come successo in occasione del derby contro la Fiorentina, anche per la gara di domenica prossima alle 12.30 contro il Napoli sarà quindi aperto pure il settore di Curva Nord Ovest del Carlo Castellani-Computer Gross Arena. La vendita dei tagliandi, al prezzo di 35 euro, è però riservata ai residenti in Toscana e non sarà attiva online ma disponibile esclusivamente nei punti vendita Vivaticket della regione Toscana. Una decisione che si è resa necessaria dopo l’assalto ai biglietti per la partita registrato fin da lunedì scorso. Sono già esauriti i settori di Poltronissima, Poltrona e Tribuna Inferiore, oltre che quelli dedicati alla tifoseria ospite di Curva Sud e Tribuna Laterale Sud (e chiaramente quello di Maratona Inferiore dove sono tutti abbonati azzurri).

Dopo Juventus (15.715 spettatori) e Fiorentina (13.053 persone) lo stadio di Empoli si appresta a fare il terzo ‘pienone’ stagionale. Si va insomma verso una splendida cornice di pubblico per accogliere la capolista, seguita in riva all’Arno da quasi cinque mila tifosi. Sarà un vero e proprio esodo quello dei supporter partenopei: oltre ai quattromila che nel giro di poche ore hanno polverizzato i posti a loro riservati nei canonici settori ospiti, ci sarebbero infatti diverse centinaia di napoletani che vivono nella nostra regione che hanno acquistato i tagliandi negli altri settori dello stadio. Del resto con l’avvento di Conte e il grande avvio di stagione che vede i partenopei al comando solitario della classifica, sotto il Vesuvio è tornato a ribollire l’entusiasmo e moltissimi sostenitori del club di De Laurentis sono andati a caccia della possibilità di seguire la propria squadra in Toscana, soprattutto dopo che l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha dato il via libera alla possibilità di andare in trasferta (opportunità apparsa in un primo momento a rischio dopo i fatti di Cagliari). E tantissimi tifosi napoletani non sono riusciti a mettere le mani sui tagliandi.

A causa dell’enorme afflusso, infatti, non appena si è aperta la vendita libera il sito di Vivaticket è andato praticamente in tilt: una volta effettuato l’accesso gli utenti si sono ritrovati in una coda virtuale durata spesso più di un’ora e terminata o con la scadenza della sessione o con messaggi del tipo "non disponibile online" oppure "biglietti non disponibili". Qualche fortunato dell’ultimo minuto potrebbe sfruttare la possibilità rappresentata da chi ha deciso di mettere in vendita il proprio biglietto perché impossibilitato a essere presente. Nella giornata di ieri sono apparsi diversi annunci sui social di questo tipo. In ogni modo domenica, il giorno della gara, eventuali tagliandi disponibili saranno in vendita alle biglietterie dello stadio, che si trovano presso il campo sussidiario, a partire dalle 10.

Saranno quindi oltre dodicimila i presenti domenica al Carlo Castellani-Computer Gross Arena per la sfida contro i partenopei, la maggior parte comunque di fede empolese, pronti a spingere i propri beniamini verso l’ennesima impresa stagionale per provare a riscattare subito la prima sconfitta rimediata due settimane fa a Roma contro la Lazio. Simone Cioni