Empoli, 18 febbraio 2019 - Rubavano di notte nei saloni di bellezza di Empoli, compiendo spaccate che lasciavano gravi danni per gli esercizi commerciali. Ora sono stati arrestati. Sono tutti di origine marocchina, uno ha vent'anni, gli altri due 21. L'intervento è dei carabinieri della Stazione di Empoli. I carabinieri hanno cercato di ricostruire i furti partendo dalle telecamere di sorveglianza di un negozio e poi acquisendo varie testimonianze. Probabilmente ignari del fatto di essere ripresi dalle telecamere, i tre giovani, che avevano agito a volto scoperto, avevano attuato i colpi in poco più di un minuto: mentre uno dei tre sfondava la porta, gli altri facevano da palo e poi, una volta procurato il varco, uno restava fuori in avvistamento e due entravano prendendo quanto possibile, prima di allontanarsi velocemente. Recuperata, durante le perquisizioni in casa dei tre. Di aiuto è stata anche l'impronta rinvenuta su uno dei luoghi dei furti. I tre sono adesso agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata