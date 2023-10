Arno, al via i lavori del nuovo ponte. Collegherà Montelupo a Capraia e Limite

Montelupo Fiorentino (Firenze), 23 ottobre 2023 – Si parla di un investimento complessivo di oltre 31 milioni di euro e di una durata complessiva dei lavori di 730 giorni, ma si tratta di un’opera decisiva per la viabilità di collegamento tra le zone di Montelupo Fiorentino ed Empoli e la riva destra dell’Arno, quella che bagna i comuni di Capraia e Limite e Vinci.

Anas ha consegnato questa mattina all’impresa esecutrice i lavori di realizzazione dell’asse viario di collegamento tra la strada statale 67 “Tosco Romagnola” e la strada provinciale 106 che comprendono anche la realizzazione del nuovo ponte sull’Arno. L’atto è stato sottoscritto questa mattina alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del responsabile della struttura territoriale Anas Toscana Stefano Liani, del sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella e dei comuni interessati dall’opera: Alessandro Giunti, sindaco di Capraia e Limite; Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino; Brenda Barnini, sindaco di Empoli e Giuseppe Torchia sindaco di Vinci.

La nuova viabilità tra Montelupo e Limite e Capraia

Nei mesi scorsi erano state eseguite le attività di allestimento del cantiere e predisposizione delle aree, oltre ai monitoraggi ambientali. Con la consegna definitiva sottoscritta oggi, 23 ottobre, saranno avviati i lavori principali per la costruzione della nuova viabilità, che avranno una durata di 730 giorni.

Il tracciato, per 1,8 km complessivi, inizia dalla nuova intersezione a rotatoria sulla SS67, in località Fibbiana, prosegue costeggiando la medesima località, connettendosi con una seconda rotatoria all’altezza di via del Campo e, dopo aver oltrepassato l’Arno con un nuovo ponte, termina con una terza rotatoria sulla SP106 nel Comune di Capraia e Limite.

Il nuovo ponte, di lunghezza complessiva pari a 300 metri, sarà costituito da 4 campate di cui la maggiore, lunga 150 metri, realizzata con struttura ad arco in acciaio. L’intervento comprende anche una pista ciclabile che si sviluppa in adiacenza alla viabilità principale, per uno sviluppo complessivo di circa 1,9 km. L’importo complessivo ammonta a 31,7 milioni di euro in parte cofinanziati da Anas, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci.