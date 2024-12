Appuntamenti per tutti. La vigilia ai mercatini. Santo Stefano in musica

Teatro, mercatini e musei. Che sia passeggiare tra presepi e installazioni scintillanti sorseggiando una cioccolata calda o abbandonarsi alla musica della tradizione natalizia, sono diversi gli appuntamenti da segnare in agenda per chi, in questi giorni, resta in città. La vigilia non annoia. Partiamo da Empoli, dove dalle 10 alle 20, in via straordinaria, si terranno i mercatini in piazza della Vittoria e in piazza Farinata degli Uberti. Un’occasione in più per lo shopping dell’ultimo minuto, mentre i più piccoli potranno intrattenersi alle attrazioni della "Città del Natale", alcune operative anche durante i giorni festivi. Natale fa rima con cultura; per una scorta di libri da divorare nei giorni di pausa, la biblioteca comunale Fucini sarà aperta al pubblico martedì 24 dalle 9 alle 13. Nell’ambito della rassegna musicale "Natale in Musica a Empoli", Il Contrappunto alle 21.15 del 24 invita tutti alla chiesa di Santa Maria a Ripa per un viaggio musicale nei grandi classici.

A Vinci spazio ai focus guidati al Museo Leonardiano. Alle 15 del 24 c’è "Leonardo e le macchine", a seguire "Leonardo e la pittura", visite guidate con approfondimenti (iniziativa adatta a tutti, dai 14 anni in su). Borghi illuminati e magia nell’aria, a Montaione la "Sfilata degli auguri" incanta il centro - sempre martedì - con la filarmonica Donizetti che alle 15,30 attraverserà via Matteotti, via Ammirato, via Roma e viale Da Filicaia. Alle 22,30 Santa Messa a porte aperte alla chiesa di San Regolo, in filodiffusione su tutta la piazza. A chiudere la serata, vin brulè sotto le stelle.

E ancora, per la vigilia, dalle 15 alle 18 in Corso Garibaldi a Montelupo Fiorentino alla "Casa di Babbo Natale" si terrà la consegna dei regali a tutti i bambini. Durante tutte le feste, al Museo della Ceramica sarà possibile visitare le mostre: "Terre di Spezierie. Ceramiche di Montelupo per Santa Maria Nuova e le farmacie storiche della Toscana" e "Cantieri Montelupo 2024". Passando da Capraia e Limite, un’idea può esser quella di visitare il presepe poliscenico animato allestito nei locali della Misericordia di Limite. Fino al 6 gennaio, visite dalle 15 alle 19.30 (il 25 apertura alle 16). Per i più giovani, il Natale è in Limonaia a Fucecchio. Il 25 si può prenotare gratuitamente un tavolo per il concerto al Parco Corsini. Nella rassegna "Jungle Bell week-end e il salotto della sottocultura", live di Natale e a seguire dj set (apertura porte alle 21, inizio concerto alle 23). Il 26 dicembre, il cartellone culturale natalizio promosso dal Comune di Fucecchio propone il concerto di Natale "Sotto l’albero" con il pianista Pierpaolo Buggiani. L’appuntamento è al Santuario della Madonna delle Vedute in via Alighieri alle 16 per ascoltare il repertorio offerto dal giovane prodigio fucecchiese. Se si è a Empoli, il pomeriggio di Santo Stefano è a tetaro. Lo Shalom mette in scena alle 17,15 la farsa in tre atti "L’incidente". Nel borgo mediceo di Cerreto si potrà apprezzare in questi giorni più che mai La Via dei Presepi: il 26 dalle 15 ci sarà anche la bancarella del vin brulè a cura della contrada Porta al Palagio. Infine, da Castelfiorentino, un simpatico fuori programma per i follower della celebre Nonna Silvi, star dei social e tiktoker da record. Domani dalle 16 alle 20 Silvana Bini, fenomeno del web, sarà al Forno Martini per incontrare amici e clienti, scattare foto ricordo e autografare panettoni con dediche personalizzate.

Ylenia Cecchetti