Appuntamenti al via da oggi: scuole e associazioni protagoniste

Al via le iniziative per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Si parte oggi alle 16, con il flash mob ’Macchie Rosse’ cui seguiranno letture sul tema e un corteo per le vie del centro. Alle 18, presso lo spazio bar del teatro Pacini, in programma un incontro dedicato alla testimonianza di Torpekai, giornalista afghana, sulla negazione dei diritti fondamentali e universali della donna, a cura dell’associazione Popoli Uniti in collaborazione con #Fucecchioèlibera.

Domani dalle 10 e alle 11, si terrà la messa, prima nella chiesa della Collegiata e a seguire in quella delle Vedute, con preghiere per le donne vittime di femminicidio e deposizione di un mazzo di rose bianche all’altare della Madonna nell’ambito della campagna ’He for She’, a cura del Cif. Lunedì 25 novembre sarà la giornata più ricca, con tanti appuntamenti in programma fin dal mattino, quando saranno protagoniste le scuole. Poi ancora eventi fino al 30 novembre.