Appena eletto e subito all’attacco: "Obiettivo superare questo ente"

EMPOLI

Appena ieri era stato eletto consigliere all’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, nemmeno il tempo di ambientarsi tra i banchi dell’aula e Andrea Poggianti, capogruppo e consigliere comunale Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli, è andato subito all’attacco: "Il mio impegno come candidato sindaco consiste nel superare questo ente, un organismo di secondo livello percepito come un carrozzone che negli anni non ha fatto altro che allontanare i servizi essenziali dai bisogni reali dei cittadini empolesi".

Poggianti entra di fatto come cavallo di Troia tra i banchi dell’Ente di piazza della Vittoria, con la testa già ad un post-elezioni in cui si batterà per chiudere a due mandate la porta dell’aula a cui è stato appena invitato ad entrare. Lunga la fila di misfatti che il candidato a sindaco imputa all’Unione: "Prima di tutto una polizia municipale sottorganico incapace oggi di presidiare realmente il territorio, oltre a politiche sociali gestite insieme a Publicasa Spa che vedono una lunga lista di attesa nell’assegnazione delle case popolari. Ma anche una protezione civile affidata esclusivamente ai privati in quanto l’Ente non è riuscito ad effettuare una reale prevenzione idraulica del territorio".

Per dare una soluzione a tutti questi problemi, Poggianti rispolvera un vecchio tema della politica locale, proponendo di "superare questo Ente tramite convenzioni tra Comuni nell’attesa di trasformare la nostra città nella candidata ideale a diventare una provincia".

Giovanni Mennillo